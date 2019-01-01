Мария Сыропятова Администрация Чайковского разрешила размещение НТО на мини-рынках Киоски и павильоны на трёх мини-рынках по допсоглашениям будут стоять до конца 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Вконтакте

Администрация Чайковского городского округа подписала дополнительные соглашения с предпринимателями на размещение их киосков и павильонов на трёх мини-рынках Чайковского (в микрорайонах Завокзальном, Заринском и Уральском). Согласно им объекты нестационарной торговли будут располагаться там минимум до 31 декабря 2021 года.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей также положительно оценивают это решение городских властей и видят в этом возможности к окончательному урегулированию конфликта в Чайковском.

Ольга Камина, и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— У предпринимателей и городской администрации теперь есть время для того, чтобы окончательно урегулировать разногласия. Есть возможность учесть мнения всех заинтересованных сторон при принятии нового порядка и схемы размещения объектов нестационарной торговли в Чайковском.

Предприниматели связывают это решение чиновников с победами, одержанными в судах. «Преимущественное право на размещение наших павильонов наконец восстановлено, — считает предприниматель с мини-рынка «Завокзальный» в Чайковском Александр Краснопёров. — Однако это произошло после того, как на нашу сторону встали суды».

В администрации Чайковского говорят, что, исполняя решения судов, уже разослали все проекты договоров предпринимателям. И почти все уже получили обратно, некоторые — с протоколами разногласий, которые в администрации Чайковского называют техническими.

Лариса Елькина, начальник управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа:

— Некоторые предприниматели прислали протоколы разногласий к допсоглашениям. Есть те, которые уточняют, например, отчество или контактную информацию. Некоторые предлагают внести номера их нестационарных торговых объектов по схеме, принятой в 2019 году. Во всех уже рассмотренных случаях мы согласились с предпринимателями. Но поскольку помимо самого номера в новой схеме есть и другие характеристики киоска или павильона, то мы предлагаем и их включить в дополнительное соглашение.

Однако часть предпринимателей направили в горадминистрацию протокол разногласий.

Сейчас и в допсоглашениях, и в договорах основанием размещения киосков и павильонов указана схема нестационарной торговли, принятая 16 ноября 2016 года №1063. Предприниматели требуют указать на использовании ссылки на схему нестационарной торговли №1305, принятую https://www.newsko.ru/news/nk-5337312.html постановлением администрации Чайковского городского округа 26 июля 2019 года. В судах предприниматели отстаивали своё преимущественное право на размещение своих киосков и павильонов на основании сроков в старой схеме размещения нестационарной торговли. В марте 2020 года предприниматели оспорили в Чайковском городском суде постановление администрации Чайковского от 6 мая 2019 года «Об утверждении положения о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории города». На его основании и была принята новая схема размещения объектов нестационарной торговли в Чайковском.

По мнению юриста Пермской торгово-промышленной палаты Владимира Халдеева, предприниматели могут требовать указания в договорных документах новой схемы для того, чтобы максимально точно отметить место размещения НТО.

«Кроме схемы есть ещё и условия договоров, обязательства по которым должны исполняться в течение всего срока действия договоров, — отмечает Владимир Халдеев. — В этой связи если в контракте прописан срок размещения, то предприниматель вправе рассчитывать что его НТО будет стоять на обусловленном договоре месте».

По словам Ларисы Елькиной, использование номеров киосков и павильонов из новой схемы никак не влияет на сроки размещения нестационарных торговых объектов, установленные судом (до 31 декабря 2021 года).

«Если не будут внесены изменения в положения, установленные краевыми нормативно-правовыми актами, все места должны будут пройти через торги», — отмечает Лариса Елькина.

В ближайшее время городская дума Чайковского рассмотрит вопрос о принятии нового порядка размещения нестационарной торговли. В конце июля предприниматели направили в гордуму письмо, в котором отстаивают своё преимущественное право на заключение договоров на размещение НТО и после декабря 2021 года.

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