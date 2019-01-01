Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки скончались три пациента, заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались три пациента, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ВЕТТА.

При этом непосредственно от вируса скончались два пациента, ещё один — от сопутствующего заболевания.

Таким образом, на 18 августа за всё время с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 311 летальных исходов пациентов, инфицированных COVID-19.

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