Дмитрий Енцов журналист На карантин закрылось отделение пермской больницы №6 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на карантин закрыто отделение анестезиологии и реаниматологии в больнице №6. Причина — положительный тест на COVID-19 у трёх сотрудников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

В обсервации на дому под наблюдением медицинских работников сейчас находятся девять контактных сотрудников медучреждения.



Пациенты перемаршрутизированы в ФГБУЗ «Пермский клинический центр ФМБА России» (МСЧ №133) и в ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4».

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