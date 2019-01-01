Дмитрий Енцовжурналист
На карантин закрылось отделение пермской больницы №6
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В Перми на карантин закрыто отделение анестезиологии и реаниматологии в больнице №6. Причина — положительный тест на COVID-19 у трёх сотрудников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.
В обсервации на дому под наблюдением
медицинских работников сейчас находятся
девять контактных сотрудников
медучреждения.
Пациенты перемаршрутизированы в ФГБУЗ «Пермский клинический центр ФМБА России» (МСЧ №133) и в ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4».
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