Мария Сыропятова Население Пермского края сократилось на 5 тыс. чел. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого полугодия 2020 года, население Пермского края сократилось на 5064 человека. Об этом сообщает Пермьстат.

За первые шесть месяцев текущего года в регионе родились 12 446 чел., а умерли 17 510 чел. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года родилось на 6,2% меньше и умерло на 1% больше жителей Пермского края.

Следовательно, можно говорить об ускорении тенденции к естественной убыли населения Пермского края. В первом полугодии 2019 года естественная убыль населения составила 4077 человек (родилось — 13 268 чел., а умерло — 17 345 чел.).

В Пермьстате также отмечают, что в структуре смертности населения Пермского края традиционно наибольший вес имеют болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления. В первом полугодии 2020 года 50,5% — болезни системы кровообращения, 14,9% — новообразования, а также несчастные случаи, травмы и отравления — 8,6%. Среди внешних причин значительный удельный вес пришёлся на самоубийства — 22,9%, убийства — 9,2%, транспортные травмы — 8,8%, а также случайные отравления алкоголем — 8,6%. При этом среди всех умерших за январь — июнь 2020 года граждане трудоспособного возраста составили 4092 человека, или 23,4% (более трёх четвертей, или 77,3%, из них — мужчины).

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