Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоится 22–25 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», Роспотребнадзор согласовал проведение ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе 22—25 августа.





Фестиваль по традиции начнётся масштабным шоу «Балет на закате» на вершине Рудянского споя, известного в народе как гора Крестовая. В этом году будет показан балет Николая Попова «О чём молчат камни». Вход на гору, в отличие от прошлых лет, будет осуществляться по билетам, поскольку количество зрителей не должно превышать 1000 человек (в прошлые годы было в шесть-семь раз больше). Роспотребнадзор настаивает на распределении мест на расстоянии 1,5 м друг от друга.





23 августа состоится показ ещё двух спектаклей на ландшафте: выступят театры из Березников и Буинска (Татарстан). 24 августа будут показаны спектакль губахинской «Доминанты» «Апокалипсис. После» (режиссёр — художественный руководитель театра Любовь Зайцева) и моноспектакль Александра Вислова «Живой Маяковский». Эти показы пройдут в «городе-призраке» Верхняя Губаха.

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