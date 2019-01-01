Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоится 22–25 августа
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Как стало известно «Новому компаньону», Роспотребнадзор согласовал проведение ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе 22—25 августа.
Фестиваль по традиции начнётся масштабным шоу «Балет на закате» на вершине Рудянского споя, известного в народе как гора Крестовая. В этом году будет показан балет Николая Попова «О чём молчат камни». Вход на гору, в отличие от прошлых лет, будет осуществляться по билетам, поскольку количество зрителей не должно превышать 1000 человек (в прошлые годы было в шесть-семь раз больше). Роспотребнадзор настаивает на распределении мест на расстоянии 1,5 м друг от друга.
23 августа состоится показ ещё двух спектаклей на ландшафте: выступят театры из Березников и Буинска (Татарстан). 24 августа будут показаны спектакль губахинской «Доминанты» «Апокалипсис. После» (режиссёр — художественный руководитель театра Любовь Зайцева) и моноспектакль Александра Вислова «Живой Маяковский». Эти показы пройдут в «городе-призраке» Верхняя Губаха.
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