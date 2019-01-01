В рамках нацпроекта в Пермском районе отремонтируют семь участков автодорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском районе идёт ремонт автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в текущем году запланирован ремонт семи участков дорог протяжённостью 16,8 км, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В планах ремонт дорог Лобаново — Насадка (участок Лобаново — Мостовая), Гамово — Заречная, Новые Ляды — Троица (участки Новые Ляды — Сылва и Сылва — Троица), Няшино — Восточный обход, городская свалка — Жебреи, Гамово — Шульгино. Суммарная стоимость ремонта объектов — свыше 101 млн руб.

По данным краевого минтранса, в этом году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет отремонтировано 55 дорожных объектов. Отметим, что 20 из них будут ремонтироваться за счёт экономии от проведения конкурсных процедур. Ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта БКАД находится на личном контроле главы региона Дмитрия Махонина.

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