Дмитрий Енцов журналист Выделение средств на обустройство трамвайного сообщения вдоль Камы переносят на год Поделиться Поделиться Твитнуть

Станция Пермь I

Сергей Копышко

Средства, предназначенные для организации трамвайного движения вдоль Камы — между железнодорожными вокзалами Пермь I и Пермь II, — решено перенести на год. Изменения на это счёт внесены краевыми властями в Законодательное собрание Пермского края.

Итоговую сумма в размере 1,6 млрд руб. предлагается разделить: 767 млн руб. — в 2021 году, и 800 млн руб. — в 2022 году.

Средства предназначаются не только на непосредственную замену железнодорожных путей на трамвайные, обустройство соответствующей инфраструктуры, но и выкуп земель и имущества на территории вдоль будущей трамвайной ветки.

В обосновании переноса указано, что оно вызвано «длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми».

В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию, а сам выкуп земель намечен на 2021–2022 годы.

Итоговая сумма бюджета на все мероприятия уменьшится на 33 млн руб. Как указано в обосновании, это не приведёт к существенным изменениям в организации трамвайного движения на участке.

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