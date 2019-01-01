Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здание для «Балета Евгения Панфилова» построят в 2022 году Сегодня театр арендует заводской цех Поделиться Поделиться Твитнуть

На страничке художественного руководителя театра «Балет Евгения Панфилова» Сергея Райника опубликовано фото паспорта строительного объекта «Реконструкция МАУ «ДК молодёжи» г. Перми». Здание должно быть реконструировано с учётом интересов театра: здесь располагаются его репетиционная и хозяйственная базы а после реконструкции возникнет и собственный зрительный зал со сценой.

В настоящее время реконструкция уже началась, и «Балет Евгения Панфилова» вынужден скитаться по съёмным «квартирам». Как рассказала директор театра Марина Несенчук, театр арендует у предпринимателя Геннадия Удавихина несколько бывших цехов закрытого АО «Телта». Сейчас в цехах идёт ремонт — настилка «балетных» полов и прочее приспособление к нуждам театра. Артисты надеются в сентябре открыть сезон на площадках в тех домах и дворцах культуры, которые получат на это разрешение.

Согласно паспорту объекта, опубликованному Сергеем Райником, реконструкция ДК молодёжи должна завершиться в 2022 году.

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