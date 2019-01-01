Михаил Суслов Ботанический сад ПГНИУ просит пермяков помочь цветами для посадки Поделиться Поделиться Твитнуть

Коллектив ботанического сада ПГНИУ просит пермяков поделиться или обменяться посадочным материалом современных сортов ирисов (особенно сибирских), лилейников, флоксов, пионов. Единственное условие — каждое растения должно иметь название сорта.

Отметим, что в период пандемии сотрудники сада реализуют селекционные программы с участием азалий, флоксов, сиреней, ирисов и лилейников. В результате подобной деятельности в 2019 году ботсад получил авторские свидетельства на пять сортов гладиолуса.

Как пояснили в руководстве сада, для выведения новых местных сортов необходимо пополнение коллекций современными сортами цветочных культур, приобрести которые в сегодняшней ситуации у ботанического сада пока нет возможности.

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