Михаил Суслов Во втором квартале средняя зарплата учителей в Прикамье составила чуть больше 27 тыс. руб. — ниже среднего по стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя зарплата учителей во втором квартале в Прикамье составила 27,2 тыс. руб. В целом по стране она не превышает 31 тыс. руб. Таковы результаты исследования портала «Авито Работа».

Больше всех зарабатывают учителя в Москве — 51,6 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург (35,1 тыс. руб. в мес.), на третьем — Екатеринбург (29,8 тыс. руб.). Меньше всего по России педагогам платят в Воронеже (21,7 тыс. руб.), Новосибирске (21,1 тыс. руб.) и Волгограде (20,6 тыс. руб.).



По данным аналитиков, в большинстве крупных городов Поволжья зарплаты учителей ниже средней по стране. Например, в Ижевске — 22,1 тыс. руб., в Казани 29 тыс., в Нижнем Новгороде — 24 тыс. руб, в Самаре — 21,6 тыс. руб.



Авторы исследования отмечают, что сфера образования стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых.

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