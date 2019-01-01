Михаил Суслов
Во втором квартале средняя зарплата учителей в Прикамье составила чуть больше 27 тыс. руб. — ниже среднего по стране
Средняя зарплата учителей во втором квартале в Прикамье составила 27,2 тыс. руб. В целом по стране она не превышает 31 тыс. руб. Таковы результаты исследования портала «Авито Работа».
Больше всех
зарабатывают учителя в Москве — 51,6 тыс.
руб. На втором месте — Санкт-Петербург
(35,1 тыс. руб. в мес.), на третьем —
Екатеринбург (29,8 тыс. руб.). Меньше всего
по России педагогам платят в Воронеже
(21,7 тыс. руб.), Новосибирске (21,1 тыс. руб.)
и Волгограде (20,6 тыс. руб.).
По данным аналитиков, в большинстве крупных городов Поволжья зарплаты учителей ниже средней по стране. Например, в Ижевске — 22,1 тыс. руб., в Казани 29 тыс., в Нижнем Новгороде — 24 тыс. руб, в Самаре — 21,6 тыс. руб.
Авторы исследования отмечают, что сфера образования стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых.
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