Елена Синица Арендаторы фуд-кортов, развлекательных зон и кинотеатров в пермских ТЦ заявили о необходимости начать работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководители пермских ТЦ и их арендаторы обратились к главному государственному санитарному врачу края с просьбой открыть фуд-корты, кинотеатры и прочие развлекательные зоны. Письмо опубликовал телеграм-канал «Лбов».

В обращении арендаторы указали, что готовы выполнить все необходимые санитарные нормы. Например, в кинотеатрах предусмотрены рассадка зрителей с учётом социальной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты. Также на территории кинотеатров арендаторы готовы разместить санитайзеры, использовать термометры и другие дезинфицирующие средства.

То же самое касается фуд-кортов и развлекательных зон.

Арендаторы просят обратить внимание на то, что работа фуд-кортов аналогична формату работы ресторанов и кафе.

Представители ТЦ обращают внимание, что в ряде регионов деятельность кинотеатров уже разрешена при соблюдении тех же самых мер безопасности. В качестве дополнительных аргументов в пользу открытия арендаторы ссылаются на решение о начале учебного года в очном формате. Таким образом реализуется более плотное взаимодействие людей, чем в тех условиях, которые предлагаются в ТЦ.

Также арендаторы отмечают, что открытие отделов ТЦ и фитнес-залов не изменило эпидемиологическую ситуацию края в худшую сторону.

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