Михаил Суслов Число заболевших COVID-19 в Прикамье превысило 7 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на полдень 17 августа выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 37 — на дому под наблюдением врачей.

Из новых случаев — 32 мужчины, 32 женщины, один ребёнок. Младше 45 лет — 23 человека, 27 человек в возрасте 45–65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 7047. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 16 августа — 1,03).

За прошедшие сутки также зафиксировано два случая смерти от COVID-19. Общее число умерших достигло 308.

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