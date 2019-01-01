Михаил Суслов За сутки в Прикамье скончались два коронавирусных больных Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации регионального минздрава, за прошедшие сутки в Прикамье скончались два коронавирусных больных. Общее число умерших достигло 308 человек: 188 — от COVID-19, 120 — от других болезней.

1,8 тыс. человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Всего проходят лечение 1851 человек (1720 человек с коронавирусом, а также 131 пациент с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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