Михаил Суслов За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 280 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 284 пациента, проходивших лечение от коронавируса.

На сегодня, 17 августа, выписано ещё 23 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 4954.Под наблюдением специалистов остаются 1,8 тыс. жителей Пермского края. На утро 17 августа общее число выявленных заболевших составляет 6982 человека.

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