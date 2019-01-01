Елена Синица Прожиточный минимум в Пермском крае увеличен на 288 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Прожиточный минимум в крае составляет 10 844 руб. на душу населения. 12 августа правительство Пермского края опубликовало соответствующее постановление.

Власти установили величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2020 года в расчете на душу населения в 10 844 рубля. Для трудоспособного населения – 11 633 руб., для пенсионеров – 8 914 руб., для детей – 11 124 руб.

В прошлом квартале прожиточный минимум составлял в расчете на душу населения 10 556 руб., для трудоспособного населения – 11 338 руб., для пенсионеров – 8 703 руб., для детей – 10 703 руб.

Постановление вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

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