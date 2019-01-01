Дмитрий Енцовжурналист
В медучреждениях Прикамья под обычную работу перепрофилированы 1 тыс. «ковидных» коек
По данным на 17 августа, в медучреждениях Пермского края перепрофилированы под своё обычное назначение 1055 коек, которые были переданы под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ВЕТТА.
К 20 августа их должно стать 1,5 тыс.
Напомним, с марта в регионе под коронавирусных пациентов были переориентированы 22 медорганизации. В основном они располагаются в Перми (12 учреждений), а также в Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле.
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