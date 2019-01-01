Дмитрий Енцов журналист В Перми открыли музей истории баскетбола Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В воскресенье, 16 августа, в левом крыле УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13) открыт музей истории пермского баскетбола.

Церемонию посетили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

При этом Кущенко с Махониным во время экскурсии неожиданно вручили организаторам музея Кубок чемпионов Северо-Европейской баскетбольной лиги 2001/2002, который выиграл тогда пермский «Урал-Грейт».

Дмитрий Енцов

В целом музей состоит из экспонатов, посвящённых разным эпохам, более половины места отдано под историю «Урал-Грейта» и «Пармы».

Из знаковых раритетов можно отметить баскетбольный мяч производства США начала 1960-х годов. Для тех времён настоящий американский мяч был настоящей реликвией.

При этом его появление в Перми само по себе интересно: в 1963 году состоялись товарищеские матчи между сборной СССР и студенческой сборной США. После игр американцы оставили у нас мячи, так как качество советских мячей было значительно хуже.

В 1966 году председатель профкома пермского завода им. Кирова во время визита в Госкомспорт выменял шесть таких мячей на бутылку медицинского спирта. Один мяч «дожил» до сегодняшних дней.

Дмитрий Енцов

Также из экспонатов можно отметить кроссовки нынешнего гендиректора «Пармы» Александра Башминова. В них (а это литовская копия американских Converse) он играл в юности, примерно с 12 до 15 лет. А так как это тоже была редкая, хоть и советская вещь, то Башминову пришлось многократно латать рвущуюся постепенно обувь.

Дмитрий Енцов

Кроме того, в музее есть и оба Кубка России, выигранные «Пармой».

Напомним, идея возникновения музея появилась в руководства «Пармы» в начале этого года. Во многом создание музея удалось благодаря краудфандинговой кампании на сайте planeta.ru. Несмотря на то что поставленная цель — собрать 500 тыс. руб. — формально не была выполнена, организаторы заявили о том, что необходимая сумма собрана.

Через сайт planeta.ru за два месяца кампании в итоге собрано 250 405 руб., но организаторы заявили, что ещё 350 тыс. руб. было направлено напрямую в клуб «Парма». Одним из спонсоров проекта стал создатель «Урал-Грейта» Сергей Кущенко.

Правда, музей пока нельзя посетить горожанам из-за существующих эпидемиологических ограничений (тем более музей расположен внутри «закрытого» стадиона). О дате его полного открытия будет объявлено позднее.

Дмитрий Енцов

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