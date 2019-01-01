Дмитрий Енцов журналист Вся неделя в Перми ожидается прохладной, с дождями, потепление возможно к выходным Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозу Гидрометцентра РФ, нынешняя неделя ожидается прохладной даже для середины августа.

С понедельника по четверг существует большая вероятность дождей в любое время, ссылается на Гидрометцентр РФ «Рифей». Дневная температура не превысит +15°. Потепление возможно лишь в период с пятницы по воскресенье, когда может потеплеть до +20°, а вероятность осадков будет минимальной.

В ГИС-центре ПГНИУ также отметили, что средняя температура за неделю ожидается ниже нормы по северу края на +2°, по югу на +4°. Количество осадков за неделю по восточным и центральным районам края ожидается больше нормы в два раза.

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