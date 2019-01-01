Экс-глава Большесосновского района не смог опротестовать отказ в регистрации на выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевая избирательная комиссия признала отказ в регистрации бывшего главы Большесосновского района Вячеслава Буркова обоснованным, так как действующее законодательство не предусматривает исправления и дополнения ранее сданных подписных листов. С жалобой в крайизбирком обратился Вячеслав Бурков после того, как теризбирком Большесосновского района отказал ему в регистрации на выборах депутатов земского собрания по округу №11. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, причиной отказа стало отсутствие в подписных листах бывшего главы района информации о принадлежности к партии «Единая Россия», что противоречит федеральному закону о выборах. Бурков попытался исправить ошибку и сдал новые подписные листы с указанием принадлежности к партии. Однако ТИК признала подписи, собранные в его поддержку, недействительными.

Отметим, Вячеслав Бурков два года был главой Большесосновского муниципального района, он оставил эту должность в конце 2019 года из-за конфликта с депутатами.

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