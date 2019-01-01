Михаил Суслов Бывшему главе Большесосновского района отказали в регистрации на муниципальных выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

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Теризбирком Большесосновского муниципального района Пермского края отказал в регистрации на выборах депутатов земского собрания по округу №11 бывшему главе муниципалитета, самовыдвиженцу Вячеславу Буркову.

Кандидат не указал в подписных листах свою принадлежность к «Единой России», что противоречит федеральному закону о выборах. По этой причине все подписи в его поддержку были признаны недействительными, говорится в решении территориального избиркома.

Бурков опротестовал отказ в регистрации, подав жалобу в краевую избирательную комиссию.

Вячеслав Бурков:

— Жалоба будет рассмотрена в установленные законом сроки. Это была техническая ошибка. Она была исправлена, избиратели поддержали меня вне зависимости от партийности. Надеюсь, что крайизбирком отменит решение территориальной комиссии.

Отметим, что Вячеслав Бурков в конце 2019 года досрочно покинул пост главы Большесосновского муниципального округа из-за конфликта с депутатами местного земсобрания. До этого он руководил муниципалитетом два года.

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