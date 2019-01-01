Елена Лодыгина журналист Дефицит городского бюджета вырастет на 1,6 млрд руб. Проект поправок депутаты рассмотрят на пленарном заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми внесла в гордуму проект поправок к бюджету города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Сокращение доходной части пермского бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 2,233 млрд руб., расходной части — на 629,623 млн руб. После корректировки доходы бюджета составят 38,8 млрд руб., расходы — 42,3 млрд руб. Дефицит вырастет на 1,6 млрд руб. и достигнет 3,6 млрд руб.

Снижение доходов мэрия объясняет реализацией мер поддержки экономики в условиях пандемии (326,387 млн руб.), а также снижения экономической активности и введения ограничительных мер (1,907 млрд руб.).

Только из-за снижения поступлений от НДФЛ городской бюджет может потерять в этом году 786,2 млн руб. доходов. «По состоянию на 1 августа 2020 года отклонение физического поступления налога от планового показателя составило 584,4 млн руб.», — отмечается в пояснительной записке.

Снижение доходов от налогов, получаемых по патентной системы налогообложения, составило 137,9 млн руб., по налогу на имущество физлиц — 6,5 млн руб., транспортному налогу — 13,8 млн руб., земельному — 94,2 млн руб. Также сокращаются поступления по аренде земельных участков (-16,4 млн руб.) и муниципального имущества (-9 млн руб.). Уменьшаются доходы от продажи земельных участков (-38,5 млн руб.), от использования парковок (-47,5 млн руб.), по компенсации затрат за проезд (-1,143 млрд руб.) и по ряду других статей.

Срок реализации некоторых инфраструктурных проектов предлагается перенести на более позднее время. Например, расходы в сумме 547,2 млн руб. строительство противооползневого сооружения в Мотовилихинском районе Перми предлагается перенести с 2020 года на 2021 и 2022 годы. На 2021-2022 год перенесена реконструкция школы на ул. Целинной (67,9 млн руб.) и гимназии №17 (112,8 млн руб.). Сроки сдачи плавательного бассейна на ул. Гашкова (94 млн руб.) перенесли на следующий год, физкультурно-оздоровительных комплексов на ул. Рабочая (125,5 млн руб.) на и ул. Академика Веденеева (29,3 млн руб.) — на 2022 и 2021 год соответственно.

Вместе с тем из бюджета Перми в 2020-2022 годы планируется дополнительно выделить 357,5 млн руб. на капремонт многоквартирных домов (30 млн руб.), реконструкцию здания на ул. Ижевская, 25 (литер Д) — 38,1 млн руб., реконструкцию эспланады (21,5 млн руб.), некоторые дорожные объекты (15,7 млн руб.) и исполнение судебных решений по предоставлению благоустроенного жилья (свыше 45 млн руб.).

Кроме того, связи с приобретением 36 автобусов большого класса и 75 односекционных трамваев в 2020–2022 годы планируется перераспределить 531,5 млн руб. из департамента имущественных отношений в департамент транспорта Перми (меняется распорядитель бюджетных средств, в 2021 году — 233,5 млн руб., в 2022 году — 250,8 млн руб.

В документе сказано, что бюджетный дефицит в 2020 году частично планируется погасить за счёт бюджетного кредита из краевого бюджета (1,8 млрд руб.) и банковского кредита (220,8 млн руб.) В 2021 и 2022 годы объёмы доходной и расходной частей бюджета не изменятся, поэтому бюджетный дефицит по плану прогнозируется на уровне 1,174 млрд руб. в год.

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