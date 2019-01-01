В Пермском крае зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. В регионе выявлено 68 новых случаев.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6,9 тыс. человек. Ежесуточный прирост составил 1,0%, коэффициент распространения болезни — 1,03 (на 14 августа — 0,99).

За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход: пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 184 летальных случая от COVID-19. Ещё 119 случаев смерти — не от коронавируса.

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