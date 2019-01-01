Дмитрий Махонин: «Проект «Земский работник культуры» поможет привлечь специалистов в малые города и сёла» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в 2021 году начнётся реализация проекта «Земский работник культуры», включённого в госпрограмму «Развитие культуры». Реализация программы стала предметом обсуждения на совещании, проведённом главой Прикамья Дмитрием Махониным, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья в ходе совещания отметил значимость программы для края, её необходимость для решения задачи обновления кадров.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В Пермском крае работают 75 муниципальных детских школ искусств, из них более 20 находятся в сельской местности. В них обучаются почти 30 тыс. детей. Мы должны давать им самое лучшее образование с учётом всех федеральных стандартов. Проект «Земский работник культуры» позволит привлечь квалифицированных преподавателей с профильным образованием в учреждения малых городов и сёл. Будем оказывать им полную поддержку.

Согласно данным краевого минкульта, кадровый дефицит в детских школах искусств края составляет 271 человек, из них 67 — на селе.

Как рассказал министр культуры края Вячеслав Торчинский, изменения в госпрограмме предусматривают выделение субсидии из федерального бюджета регионам на предоставление единовременной компенсационной выплаты.

По предварительной информации, размер выплаты на одного человека, по аналогии с уже действующими в других отраслях программами «Земский учитель» и «Земский доктор», может составить 1 млн руб.

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