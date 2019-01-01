Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки — 70 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, 14 августа на территории Пермского края выявлено ещё 70 новых случаев коронавируса.

Это 42 женщины, 24 мужчины и четверо детей. 41 человек проходит лечение в больницах, 29 —амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных за всё время в Пермском крае достигло 6847 человек. Из них 1694 человека сейчас проходят лечение, 4851 — выздоровели, 301 — скончались.

Ещё 52 человека имеют признаки болезни и ждут результатов тестирования.

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