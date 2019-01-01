Дмитрий Енцов журналист С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заболел 371 ребёнок Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, с начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 371 ребёнка (жителей в возрасте до 14 лет). Это 5,5% от всех заболевших в Прикамье.

При этом большинство из них лечились дома, так как протекание болезни проходило в лёгкой форме, госпитализированы 128 детей (72 из них выписаны).

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