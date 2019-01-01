Михаил Суслов В Пермском крае зафиксировано три летальных случая с заражёнными COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава, за последние сутки зафиксировано три летальных случая заражённых коронавирусной инфекцией: два — от COVID-19, один — от других болезней. Общее число умерших в Пермском крае достигло 302.

Выздоровели при этом 4851 человек. В медучреждениях лечение проходят 1676 человек (1624 человека с коронавирусом, а также 52 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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