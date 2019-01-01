Мария Сыропятова В Пермском крае подешевела гречка Поделиться Поделиться Твитнуть

Википедия

В июле 2020 года средняя цена на гречневую крупу в Пермском крае составила 87 руб. 61 коп., что на 6% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорят данные Пермьстата.

Удешевление гречки произошло впервые с начала введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Продуктовые ритейлеры в марте фиксировали ажиотажный спрос на ряд продуктов длительного хранения. А в середине марта в некоторых пермских магазинах периодически с полок пропадала гречневая крупа. По мнению экспертов причина — в сезонном факторе.

Иван Огородов, директор Пермского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН):

- У сельхозпроизводителей уже появилось понимание, какой объем зерновых и крупяных будет убран с полей в этом году. Массовая уборка урожая уже идёт полным ходом в большинстве регионах нашей страны. На юге России уборка уже завершена. Ещё один фактор — это поддержание баланса цен государством. Федеральное правительство отслеживает экспорт и текущие цены для того, чтобы у аграриев была возможность выполнить зарубежные контракты и для внутреннего рынка было достаточно продовольствия. Август, сентябрь и октябрь — это традиционно месяцы, когда наблюдаются максимально низкие цены на зерно, крупу и производные от них.

В июне 1 кг гречневой крупы в магазинах Прикамья по подсчетам Пермьстата в среднем стоил 93 руб. 20 коп., в мае — 87 руб. 4 коп., в апреле — 83 руб. 54 коп., а в марте — уже 72 руб. 10 коп. Таким образом, рост цен во втором квартале ежемесячно составлял от 15,8% до 4,2%.

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