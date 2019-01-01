Сообщения о минировании административных зданий в Перми оказались ложными Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном министерстве тербезопасности сообщили, что взрывных веществ в зданиях, где предполагалось «минирование», не обнаружено.



«Сотрудниками правоохранительных органов проведены оперативные мероприятия в аэропорту Большое Савино, железнодорожном вокзале Пермь II, в нескольких зданиях административного значения. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — отметили в минтербезе.

Напомним, что первые анонимные сообщения о минировании зданий пермских судов появились сегодня утром в соцсетях. По этой причине были эвакуированы сотрудники ряда административных зданий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.