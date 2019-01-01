В рамках нацпроекта сдан дорожный участок на ул. Красноуфимской Поделиться Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдан участок дороги на ул. Красноуфимской от ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской.

Работы начались весной и закончены раньше срока на три месяца. Подрядчиком выступала компания «Аракс». Площадь работ — 3,4 тыс. кв. м, протяжённость — 880 м, стоимость — 5,9 млн руб.

В краевом минстрансе отметили, что особенностью участка является то, что он проходит в частном секторе. Ранее​ дорога была в переходном щебневом покрытии, неровная, без тротуара, что создавало огромные проблемы пешеходам и автомобилистам, особенно в весенне-осенний период.

Сейчас же на объекте уложен новый асфальт, отсыпаны обочины, сделаны искусственные неровности, обустроены​ водоотводные канавы. ​

Ул. Красноуфимская стала третьим объектом краевого центра, отремонтированным в этом году в рамках национального проекта.​ Ранее были​ сданы внутриквартальный проезд по​ ул. Героев​ Хасана​ и участок ул. Краснова от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта.

В этом году в Пермском крае по нацпроекту будут отремонтированы 55 объектов в Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. Все объекты нацпроекта находятся на личном контроле главы края Дмитрия Махонина.

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