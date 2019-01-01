Депутаты Заксобрания Пермского края рассмотрят законопроект по борьбе с борщевиком Поделиться Поделиться Твитнуть

На рассмотрение депутатов Заксобрания Пермского края поступил законопроект, направленный на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующая инициатива внесена врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.



Авторы документа предлагают наделить муниципалитеты края правом регулировать вопрос борьбы с борщевиком, включив это в сферу благоустройства территорий. На данный момент этот вопрос никак не отрегулирован ни в региональном, ни в федеральном законодательстве.

По мнению разработчиков законопроекта, на местах борщевик Сосновского является серьёзной угрозой для здоровья человека и сельскохозяйственных животных. По оценкам министерства сельского хозяйства региона, засорение борщевиком на территории Прикамья составляет более 55 тыс. га. Без проведения необходимых мероприятий через 5–7 лет площадь распространения сорняка может составить уже 90 тыс. га.

В текущем году на борьбу с борщевиком из краевого бюджета в муниципальные образования Прикамья направлено 24,5 млн руб. Финансирование предоставлено на конкурсной основе 31 территории. Еще 8 млн руб. выделили муниципалитеты из собственных бюджетов. Всего на ближайшие три года из краевого бюджета на эти цели заложено 63 млн руб.

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