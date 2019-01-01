Михаил Суслов
В Пермском крае выявили 72 новых случая заражения COVID-19
По данным Роспотребназдора, в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения COVID-19. Из новых инфицированных — 22 мужчины, 44 женщины, шесть детей (два мальчика и четыре девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 18 человек, 23 человека в возрасте 45–65, 25 человек старше 65 лет.
Общее число
заражённых достигло 6777. Прирост больных
составил 1,1% — этот показатель позволяет
отследить динамику распространения
инфекции в регионе. Коэффициент
распространения болезни на сегодня
составляет 0,98 (на 12 августа — 0,97).
За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, ещё двое — от сопутствующих заболеваний. Таким образом, на сегодня зафиксировано 182 летальных исхода от COVID-19. Ещё 117 случаев смерти инфицированных — не от коронавируса.
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