Михаил Суслов В Пермском крае выявили 72 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребназдора, в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения COVID-19. Из новых инфицированных — 22 мужчины, 44 женщины, шесть детей (два мальчика и четыре девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 18 человек, 23 человека в возрасте 45–65, 25 человек старше 65 лет.

Общее число заражённых достигло 6777. Прирост больных составил 1,1% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 12 августа — 0,97).



За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, ещё двое — от сопутствующих заболеваний. Таким образом, на сегодня зафиксировано 182 летальных исхода от COVID-19. Ещё 117 случаев смерти инфицированных — не от коронавируса.

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