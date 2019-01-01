Михаил Суслов За сутки в Пермском крае умерли четверо заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава, за последние сутки в Пермском крае умерли четверо заражённых коронавирусной инфекцией: двое — непосредственно от COVID-19, двое — от других болезней. Общее число умерших достигло 299.

Отметим, что выздоровели 4810 человек, лечение продолжают проходить 1668 человек (1596 человек с коронавирусом, а также 72 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). Всего за весь период пандемии в Прикамье зафиксировали 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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