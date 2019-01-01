Михаил Суслов В пермские суды поступили сообщения о минировании Поделиться Поделиться Твитнуть

В суды Перми поступили анонимные сообщения о минировании. Эта информация распространена в группах о Перми в соцсетях, затем её подтвердили в региональном министерстве безопасности.

«На месте работают оперативные службы. Признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено», — отметили в минтербезе.

Пока точно известно о сообщениях в суды Ленинского и Индустриального районов.

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