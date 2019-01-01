Дмитрий Енцов журналист Экс-мэр Перми и губернатор Прикамья заразился коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает федеральный «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Трутнева.

Теперь Трутнев должен сдать второй «подтверждающий» тест. Если и он будет положительным, то чиновник продолжит работу в дистанционном режиме. А пока, по требованию Роспотребнадзора, он обязан самоизолироваться.

Юрий Трутнев с 1996 по 2000 год был мэром Перми, а с 2000-го по 2004-й — губернатором Пермской области.

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