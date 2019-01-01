Михаил Суслов В Перми разрешена работа кафе, ресторанов и бассейнов Фудкорты в ТРЦ, бани и сауны пока остаются под запретом Поделиться Поделиться Твитнуть

ресторан «Медуза»

В среду, 12 августа, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение о разрешении работы на территории Пермского края всех видов ресторанов и кафе, за исключением объектов, расположенных в торговых центрах.

При этом расположение столов должно быть на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Кроме того, разрешена работа бассейнов. Работа бань и саун по-прежнему запрещена, в случае если это отдельные объекты. Если же сауны являются частью бассейнов, то они тоже могут работать.

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