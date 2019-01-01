Елена Лодыгина журналист В Перми отделение экстренной хирургии ГКБ им. Граля закрылось на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Отделение экстренной хирургии городской клинической больницы №2 им. Граля, где новая коронавирусная инфекция была выявлена у трёх пациентов, с 11 августа закрылось на карантин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

Ещё двое контактных пациентов теперь находятся на домашней обсервации под наблюдением врачей.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на карантин закрылось терапевтическое отделение городской клинической больницы им. Тверье, где новая коронавирусная инфекция была подтверждена у трёх пациентов. 12 человек, которые контактировали с заболевшими, теперь находятся под наблюдением специалистов.

В краевом минздраве пояснили, что в связи с введением карантина в двух отделениях пациенты по маршрутизации будут перенаправляться в другие медучреждения: в больницу «РЖД-Медицина», в отделение экстренной хирургии Пермской краевой клинической больницы, а также в больницу им. Гринберга.

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