Михаил Суслов
Экс-первый замруководителя СК СКР по Пермскому краю назначен начальником следственного комитета Калмыкии
Бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Алексей Сердюков назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия.
Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. В конце минувшей недели господин Сердюков убыл к новому месту службы, а 10 августа состоялось его официальное представление в республиканском правительстве.
Напомним, что в Пермском крае Алексей Сердюков работал с 2018 года. Ранее он занимал должность следователя по особо важным делам второго отдела ГСУ СКР.
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