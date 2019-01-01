Михаил Суслов Экс-первый замруководителя СК СКР по Пермскому краю назначен начальником следственного комитета Калмыкии Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: РИА "Калмыкия"

Бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Алексей Сердюков назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия.

Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. В конце минувшей недели господин Сердюков убыл к новому месту службы, а 10 августа состоялось его официальное представление в республиканском правительстве.

Напомним, что в Пермском крае Алексей Сердюков работал с 2018 года. Ранее он занимал должность следователя по особо важным делам второго отдела ГСУ СКР.

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