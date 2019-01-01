Елена Синица
В Краснокамске и Гремячинске планируют обновить кинозалы
Две территории Пермского края получили федеральное финансирование в размере 10 млн руб. на модернизацию кинозалов в рамках программы поддержки от «Фонда кино».
В этом году сеть коммерческих кинозалов в Пермском крае расширится благодаря двум новым точкам: Краснокамск (ДК Гознака) и Гремячинск (Дворец культуры) победили в конкурсе на модернизцию кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тыс. от «Фонда кино».
На модернизацию каждого зала выделено 5 млн руб. федеральных средств на безвозвратной основе.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объёме не менее 50% киносеансов.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что преображению кинозалов необходимо уделять пристальное внимание.
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