Михаил Суслов В Пермском крае выявлено ещё 68 случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтверждён у 23 мужчин, 44 женщин и одного ребёнка. Больше всего заболевших насчитывается в возрастной категории младше 45 лет — 32 человека. В возрасте 45—65 лет COVID-19 выявлен у 24 человек. Ещё 11 человек заболели в возрасте старше 65 лет.

Общее число заражённых в регионе превысило 6,7 тыс. человек. Число умерших достигло 295 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% — данный показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни по состоянию на 12 августа составляет 0,97 (днём ранее — 0,96).

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