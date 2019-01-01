Елена Синица В Троице отреставрируют дом Василия Каменского Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлен конкурс на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил поэт В. В. Каменский», расположенного в селе Троица Пермского края. Сейчас в здании размещается мемориальный музейный комплекс, который входит в ТОП-15 музеев Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2021 года. Заказчиком выступает Пермский краеведческий музей .

В соответствии с проектной документацией, на объекте культурного наследия планируется отреставрировать веранду с крыльцом и полукруглым выносом, угловой балкон второго этажа и смотровую площадку на крыше с лестницей и шпилем, а также полы и потолки. Также будут полностью заменены кровельное покрытие и водосточная система, установлены новые окна. Проектом запланирована реставрация штукатурных тяг по кирпичу сохранившейся печи, которую расписывал сам поэт. Начальная максимальная цена контракта составляет 8,4 млн руб.

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