Михаил Суслов За сутки в Прикамье скончались три заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава, в Прикамье за сутки умерли ещё три заражённых коронавирусной инфекцией. Общее число умерших достигло 295: 180 — от COVID-19, 115 — от других болезней.

2059 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Всего проходят лечение 1617 человек (1574 с коронавирусом, а также 43 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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