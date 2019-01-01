Дмитрий Махонин поручил ускорить разработку выезда с промузла «Осенцы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевой минтранс получил от главы региона Дмитрия Махонина поручение ускорить разработку проекта строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы». Проект развязки планируется к реализации в 2022 году, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Минтранс должен предоставить транспортную модель дополнительного выезда с промузла через ул. Леонова. Сейчас рассматривается вариант дальнейшего проектирования организации выезда с ул. Промышленной на Нестюковский тракт в районе д. Устиново.

Дмитрий Махонин, врио главы Пермского края:

— Главная цель проекта — развитие транспортного потенциала промышленного узла «Осенцы». Местные предприятия реализуют крупные инвестпроекты, увеличиваются объёмы производства. Поэтому крайне важно перераспределить здесь транспортные потоки с улиц Промышленной и Леонова в часы пик. Новый выезд повысит безопасность дорожного движения, сократит количество ДТП и сократит пробки. Что немаловажно, им смогут воспользоваться не только промпредприятия, но и автолюбители.

Протяжённость двухполосной асфальтобетонной автомобильной дороги составит 2,1 км. Также на всём протяжении будет предусмотрено устройство освещения.

На сегодняшний день оценочная стоимость проекта составляет порядка 800 млн руб.

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