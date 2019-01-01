Дмитрий Енцов журналист БК «Парма» официально допущен к участию в Кубке Европы Жеребьёвка турнира состоится на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила, что пермский БК «Парма» официально допущен до участия в турнире Кубок Европы.

«Парма» попадёт в одну из семи групп, жеребьёвка состоится во вторник, 18 августа. Потенциальными соперниками пермяков могут стать клубы из Украины, Беларуси, Польши, Турции, Италии, Израиля и так далее.

Кроме того, в турнире имеют право участвовать клубы, которые заявлены в более статусный турнир — Лигу чемпионов, но не смогут пройти его отборочный этап. Среди них, например, «Цмоки-Минск», греческий «Ираклис», польский «Анвил», украинский «Днепр».

Напомним, заявку на Кубок Европы руководство «Пармы» направило после того, как в июле стало известно, что ФИБА отказала клубу в участии в более престижной Лиге чемпионов, мотивируя это тем, что преимущество будет отдано командам, которые участвовали в прошлогоднем розыгрыше Лиги, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

В результате единственным представителем России в Лиге чемпионов станет БК «Нижний Новгород», который выступил хуже «Пармы» в регулярном национальном чемпионате — Единой лиге ВТБ (занял восьмое место, а «Парма» — шестое), но нижегородцы накануне пандемии успели выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что победителем Кубка Европы уже был пермский клуб — в 2006 году его выиграл «Урал-Грейт» (до 2015 года турнир назывался Кубком вызова). Кроме того, годом позже, в 2007 году, итоговую победу одержал «ЦСК-ВВС». Последним «докоронавирусным» победителем в 2019 году (последний турнир не был доигран из-за пандемии) стал итальянский «Сассари».

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