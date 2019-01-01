Куратором строительства в Пермском крае стал чиновник из Башкирии Дмитрий Махонин назначил первым вице-премьером Григория Невоструева Поделиться Поделиться Твитнуть

С 11 августа первым заместителем председателя правительства, который курирует стройку, назначен бывший первый зампред Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Григорий Невоструев, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Назначение продиктовано тем, что как человек из другого региона он будет равноудалён от местных элит и не будет лоббировать интересы застройщиков.

По данным «Нового компаньона», знакомство состоялось около месяца назад. Невоструева предложил директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков.

Предполагалось, что он выйдет после выборов губернатора, когда глава региона будет формировать свой кабинет министров.

Предыдущий куратор строительного блока Михаил Сюткин, который считался ближайшим соратников экс-губернатора Максима Решетникова, уволился в середине апреля.

Григорий Невоструев родился в 1976 году в Уфе. Окончил Уфимский авиационный технический университет. В коммерческих структурах работает с 2001 года. В частности, занимал должности замачальника отдела ЗАО «Аккорд-инвест», начальника отдела брокерских операций ОАО «УралСиб», регионального директора ГК «БрокерКредитСервис», исполнительного директора ООО «Региональная инвестиционная страховая компания», директора ООО «Финтраст».

С 2010 года — на госслужбе, где работал экспертом СМУ «Центр недвижимости» администрации Уфы, заместителем председателя Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, генеральным директором некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства РБ, а с июля 2018 года возглавлял Госкомитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

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