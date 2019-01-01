Михаил Суслов В Пермском крае — 65 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 45 человек проходят лечение в больницах, 20 — на дому под наблюдением врачей. Таким образом, общее число заражённых за весь период пандемии достигло 6637.

Ежесуточный прирост больных составил 1,0% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 10 августа — 0,99).

Из 65 новых инфицированных — 26 мужчин, 38 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 21 человек, 31 человек в возрасте 45–65 лет, 12 человек старше 65 лет.

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