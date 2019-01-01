Михаил Суслов За минувшие сутки в Прикамье скончались три инфицированных COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки зафискировано три смерти инфицированных COVID-19 в Прикамье. Общее число умерших достигло 292: 180 — от COVID-19, 112 — от других болезней.





Всего проходят лечение 1616 человек (1558 человек с коронавирусом, а также 58 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19), 1859 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача Пермского края.

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