Михаил Суслов Количество выданных автокредитов в Прикамье во втором квартале упало на 38,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам второго квартала 2020 года количество выданных автокредитов в Пермском крае упало на 38,7% по сравнению с аналогичным периодам прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и АВТОСТАТ.





Самое серьёзное сокращения выдачи автокредитов наблюдаются в Москве (-56,4%), Московской области (-54,5%), а также в Краснодарском (-49,4%) и Ставропольском (-49,3%) краях.





Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:





— В период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее серьёзно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле-мае фактически остановилось. Однако по мере отмены карантинных мероприятий в июне и реализации гражданами отложенного спроса, сегмент автокредитов постепенно начал восстанавливаться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.