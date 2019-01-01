Елена Лодыгина журналист В Перми построят психоневрологический диспансер за 426,6 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на строительство психоневрологического диспансера с дневным стационаром. Начальная максимальная цена контракта составит 426,651 млн руб.

Пятиэтажное здание будет построено в Свердловском районе Перми, на ул. Лодыгина, 10, на земельном участке площадью 25,9 тыс. кв. м. Сейчас здесь размещены два отделения судебно-психиатрической экспертизы Пермской краевой психиатрической больницы и гараж, а также не эксплуатируемые здания — теплицы и хозяйственный корпус. В ходе работ подрядчик снесёт теплицы и хозяйственный корпус и на их месте построит здание дневного стационара.

Строительство должно завершиться к 15 сентября 2022 года. Мощность диспансера составит 370 посещений в смену, мощность стационара — 75 коек с отделением интенсивного оказания психиатрической помощи.

Напомним, городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила проект строительства ещё в 2014 году, но конкурс на проектирование здания был объявлен лишь в 2018 году. Впоследствии объект общественной инфраструктуры был внесён в краевую адресную инвестиционную программу. Разработкой проектно-сметной документации занималось ООО «Майолика». Положительное заключение экспертизы было получено в 2020 году.

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