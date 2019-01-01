Краевой минздрав планирует организовать вакцинацию от гриппа в торговых центрах Поделиться Поделиться Твитнуть

Во время онлайн-брифинга 11 августа министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что пройти вакцинацию от гриппа все желающие смогут уже в сентябре. По её словам, поставить прививку можно будет не только в поликлинике по месту жительства, но и в торговых центрах города. На данный момент времени обсуждается, смогут ли торговые центры выделить для этого необходимую площадь.

На данный момент в минздраве ожидают вакцину от новых штаммов гриппа к 24 августа. В планах министерства — привить не менее 1,5 млн жителей, что составляет 60% населения края. В первую очередь это касается людей, имеющих хронические заболевания, и сотрудников медицинских учреждений, общепита и транспортных сообщений.

Также Мелехова отметила важность проведения вакцинации населения именно в сентябре, несмотря на то что волна гриппа обычно приходится на октябрь-ноябрь.

«Стоит учитывать, что сейчас помимо сезонного ОРВИ идёт волна коронавирусной инфекции. Пока неизвестно, как поведёт себя коронавирус при всплеске волны гриппа. Кроме этого, между вакцинациями от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее трёх недель. Так как вакцинация против коронавируса планируется на октябрь, вакцинацию против гриппа стоит провести в сентябре», — заявила Мелехова.

Поставить прививку могут и те, кто переболел коронавирусом, противопоказания отсутствуют. Необходимо иметь отрицательный тест, переждать не менее двух недель и получить соответствующее разрешение от врача.











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