Елена Лодыгина журналист На трассе Пермь — Екатеринбург введут реверсивное движение Поделиться Поделиться Твитнуть

На двух участках трассы Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за выполнения ремонтных работ на путепроводе. Об этом сообщает портал «Екатеринбург в эфире».

Движение будет ограничено несколько дней на отрезках 282-й+340-й км автодороги. С 11 по 14 августа движение будет перекрыто в сторону Перми, а с 17 по 21 августа — в сторону Екатеринбурга. Транспорт будут пропускать по одной полосе. Движение будет регулироваться дорожными знаками и светофором.

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